Assine
overlay
Início PlatôBr

Secretário de Polícia Civil do RJ é um dos cotados pelo PL ao Senado

Filipe Curi é um dos responsáveis pela operação que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, em outubro

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
23/02/2026 04:07

compartilhe

SIGA
x
Secretário de Polícia Civil do RJ é um dos cotados pelo PL ao Senado
Secretário de Polícia Civil do RJ é um dos cotados pelo PL ao Senado crédito: Reprodução

Com a saída de Flávio Bolsonaro do tabuleiro de candidaturas ao Senado pelo PL do Rio de Janeiro, o partido começou a cogitar mais um nome para a disputa: o secretário de Polícia Civil, Filipe Curi.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Além de Curi, o outro pré-candidato, também ainda incerto, ao Senado pelo PL é o senador Carlos Portinho.

A outra vaga está garantida, até agora, para Cláudio Castro, que deve sair do governo em abril para anunciar sua candidatura.

Em outubro, após a Operação Contenção, Curi afastou qualquer possibilidade de entrar para a política. A intenção era não politizar a operação, que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão em outubro. A história, agora, é diferente.

Interlocutores do PL afirmaram à coluna, além do mais, que o nome de Filipe Curi também vem sendo aventado ao governo estadual, ao lado do deputado estadual licenciado e secretário de Cidades, Douglas Ruas. Entretanto, a vontade do secretário de Polícia Civil seria mesmo disputar o Senado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A disputa entre Curi e Portinho será definida por Jair Bolsonaro até o final de março.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay