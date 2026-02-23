Secretário de Polícia Civil do RJ é um dos cotados pelo PL ao Senado

Com a saída de Flávio Bolsonaro do tabuleiro de candidaturas ao Senado pelo PL do Rio de Janeiro, o partido começou a cogitar mais um nome para a disputa: o secretário de Polícia Civil, Filipe Curi.

Além de Curi, o outro pré-candidato, também ainda incerto, ao Senado pelo PL é o senador Carlos Portinho.

A outra vaga está garantida, até agora, para Cláudio Castro, que deve sair do governo em abril para anunciar sua candidatura.

Em outubro, após a Operação Contenção, Curi afastou qualquer possibilidade de entrar para a política. A intenção era não politizar a operação, que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão em outubro. A história, agora, é diferente.

Interlocutores do PL afirmaram à coluna, além do mais, que o nome de Filipe Curi também vem sendo aventado ao governo estadual, ao lado do deputado estadual licenciado e secretário de Cidades, Douglas Ruas. Entretanto, a vontade do secretário de Polícia Civil seria mesmo disputar o Senado.

A disputa entre Curi e Portinho será definida por Jair Bolsonaro até o final de março.