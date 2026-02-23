Assine
PT monitora danos da ‘família em conserva’ em desfile que homenageou Lula

PT, no entanto, ainda não definiu uma estratégia para contornar a crise com os evangélicos

Tatiana Farah
Repórter
23/02/2026 02:09

crédito: Foto: S1 Fotografia/Acadêmicos de Niterói

O PT está monitorando os danos causados pela ala das famílias retratadas em fantasias de latas de conserva no desfile que homenageou Lula no Carnaval do Rio. O resultado tem se mostrado bastante negativo. No entanto, até a noite de sexta-feira, 20, o partido não tinha traçado uma estratégia para conter os efeitos sobre o eleitorado evangélico.

“Tem um desgaste, aumentou o mau-humor com o PT”, avaliou uma liderança ouvida pela coluna. “A pauta está rendendo entre os grupos mais de direita e mais engajados, mas não é pauta dos indecisos ou grupos genéricos”, afirmou.

O governo Lula diz não ter tido ingerência sobre as escolhas da Acadêmicos de Niterói, que o homenageou, mas está pagando o preço. Alguns interlocutores do PT com os evangélicos criticaram o desfile, que vai contra qualquer iniciativa de aproximação.

Um levantamento da agência Ativaweb mostrou que 70% das postagens sobre o caso foram negativas nas 24 horas seguintes ao desfile da escola de samba. Entre segunda e terça-feira, a agência detectou 28,9 milhões de menções à “família na lata”.

