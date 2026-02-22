Assine
overlay
Início PlatôBr

Cleitinho diz que candidatura em MG não depende de apoios

Líder nas pesquisas, senador Cleitinho afirma que vai considerar questões familiares para decidir se concorrerá ao governo de MG

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
22/02/2026 09:36

compartilhe

SIGA
x
Cleitinho diz que candidatura em MG não depende de apoios
Cleitinho diz que candidatura em MG não depende de apoios crédito: Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, contou à coluna que ainda vai decidir com a família se será candidato ao governo de Minas Gerais. Mas está bem inclinado a concorrer, apesar da falta de apoios à direita.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Disse o senador, líder nas pesquisas de intenção de voto:

“Eu quero apoio. Mas não vou deixar de ser candidato por causa de apoio. Vai ser uma decisão pessoal, que só vou tomar no final de março”.

Ele ponderou que os principais partidos de direita, à exceção do PL, já estão alinhados ao candidato do PSD, o vice-governador Mateus Simões, o que dificulta a montagem de uma aliança mais ampla.

Principal partido de direita, o PL tem mandado sinais controversos: ora acena a Cleitinho, ora sinaliza proximidade com Simões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outro ponto que, na avaliação de Cleitinho, pode jogar o PL no colo do candidato do PSD é uma eventual definição de Romeu Zema como vice de Flávio Bolsonaro.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay