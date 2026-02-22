Cleitinho diz que candidatura em MG não depende de apoios

O senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, contou à coluna que ainda vai decidir com a família se será candidato ao governo de Minas Gerais. Mas está bem inclinado a concorrer, apesar da falta de apoios à direita.

Disse o senador, líder nas pesquisas de intenção de voto:

“Eu quero apoio. Mas não vou deixar de ser candidato por causa de apoio. Vai ser uma decisão pessoal, que só vou tomar no final de março”.

Ele ponderou que os principais partidos de direita, à exceção do PL, já estão alinhados ao candidato do PSD, o vice-governador Mateus Simões, o que dificulta a montagem de uma aliança mais ampla.

Principal partido de direita, o PL tem mandado sinais controversos: ora acena a Cleitinho, ora sinaliza proximidade com Simões.

Outro ponto que, na avaliação de Cleitinho, pode jogar o PL no colo do candidato do PSD é uma eventual definição de Romeu Zema como vice de Flávio Bolsonaro.