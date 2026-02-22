Fernando Sarney articula candidatura de Roseana ao Senado no Maranhão
Roseana Sarney se recupera de cirurgia contra o câncer de mama, enquanto irmão articula sua campanha no Maranhão
Enquanto Roseana Sarney lida com cirurgias e um pesado tratamento contra o câncer de mama em São Paulo, sua família prepara sua pré-campanha ao Senado pelo Maranhão.
O principal articulador da candidatura é o irmão dela, Fernando Sarney, empresário de comunicação e vice-presidente da CBF. Fernando seria o suplente de Roseana.
A ex-governadora passou por mais uma cirurgia de retirada de tumor no dia 10 de fevereiro, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, contou que está passando bem e buscando se recuperar. Ela já voltou para sua casa na capital paulista.
Estou bem. Com muita saudade da nossa terrinha, mas só vou poder voltar no final de março, abril, se Deus quiser, disse Roseana, sobre o Maranhão.