Lula, Paes e o cachorro que morde a mão de quem o alimenta
Em conversa com Eduardo Paes, Lula questionou apoio de Washington Reis, que emplacou vice do prefeito na disputa pelo governo do RJ
Em uma recente conversa de Eduardo Paes e Lula, o prefeito carioca comunicou ao presidente sobre sua escolha para a vice: a irmã de Washington Reis, Jane Reis. Lula não mostrou satisfação, mas disse que daria as bençãos ao aliado.
Para amaciar o petista, Paes o questionou: presidente, você já viu cachorro morder a mão de quem o alimenta?. Lula, então, respondeu que sim. O prefeito desconversou e garantiu ao presidente que, mais para frente, Washington Reis, presidente do MDB fluminense, demonstraria gratidão e apoio ao petista.
Pois bem: dias depois do diálogo e do anúncio de Jane Reis como vice na chapa de Paes, Reis anunciou apoio a Flávio Bolsonaro e criticou a gestão de Lula.