Gleisi e Boulos discutem estratégia sobre escala 6×1 e aguardam Lula

Ministros da articulação política e da Secretaria-Geral da Presidência se reuniram nesta sexta-feira

Tatiana Farah
Repórter
20/02/2026 17:40

Gleisi e Boulos discutem estratégia sobre escala 6×1 e aguardam Lula crédito: Foto: Gabriel Paiva/PT na Câmara

Gleisi Hoffmann e Guilherme Boulos se reuniram na tarde desta sexta-feira, 20, para debater uma estratégia de atuação no Congresso pelo fim da escala 6×1.

Os dois ministros, no entanto, só vão bater o martelo sobre o assunto em uma reunião com Lula, tão logo o presidente volte da Índia e da Coreia do Sul.

A pauta é considerada como um dos pontos centrais para o PT e o governo neste ano de eleição.

