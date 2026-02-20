Gleisi e Boulos discutem estratégia sobre escala 6×1 e aguardam Lula
Ministros da articulação política e da Secretaria-Geral da Presidência se reuniram nesta sexta-feira
Gleisi Hoffmann e Guilherme Boulos se reuniram na tarde desta sexta-feira, 20, para debater uma estratégia de atuação no Congresso pelo fim da escala 6×1.
Os dois ministros, no entanto, só vão bater o martelo sobre o assunto em uma reunião com Lula, tão logo o presidente volte da Índia e da Coreia do Sul.
A pauta é considerada como um dos pontos centrais para o PT e o governo neste ano de eleição.