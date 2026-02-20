Assine
Ex-deputado Chico D’Angelo volta ao PT

Secretário-executivo da ANS, DAngelo havia deixado o PT para ingressar no PDT em 2018

Guilherme Amado e Tatiana Farah
Repórter
20/02/2026 16:42

Ex-deputado Chico D’Angelo volta ao PT crédito: Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O PT do Rio de Janeiro acaba de acertar uma filiação de peso, a de Chico DAngelo, secretário-executivo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O médico e ex-deputado federal voltará ao partido após deixar o PDT, no ano passado. A filiação será oficializada na próxima quinta-feira, 26.

DAngelo foi deputado federal pelo PT por três mandatos, mas deixou o partido em 2018, quando migrou para o PDT. Ele se filiou ao partido de Carlos Lupi em meio a uma leva de políticos do Rio, como o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Antes de ser nomeado na ANS, na gestão do ex-deputado petista Wadih Damous, em setembro, o ex-deputado comandava a articulação política do Ministério da Saúde com os estados e o Congresso, na gestão de Nísia Trindade.

Apesar da refiliação, ainda não houve sinalização oficial de candidatura.

