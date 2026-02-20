Fim do tarifaço global de Trump fortalece Brasil para negociação com EUA
Lula tem viagem para Washington prevista para março. Presidente dos Estados Unidos chamou decisão da Suprema Corte de vergonhosa
A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de derrubar nesta sexta-feira, 20, as tarifas globais do presidente Donald Trump foi comemorada no Palácio do Planalto e no MDIC (Ministério do Desenvolvimento Indústria, Comércio e Serviços). Segundo auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele chegará fortalecido para negociar um acordo comercial entre as duas nações a Washington para visita oficial.
Como antecipou o PlatôBR, o petista vai aos Estados Unidos em março, em viagem oficial. Trump e o próprio Lula já sinalizaram disposição em negociar um acordo sobre minerais críticos e terras raras. Sem o arsenal tarifário a sua disposição, Trump perde parte do poder de pressão sobre o Brasil e aos demais países. Apesar disso, Lula sabe que terá de ceder para conquistar alguma vitória.
Segunda a imprensa internacional, Trump considerou a decisão da Suprema Corte vergonhosa.