Fim do tarifaço global de Trump fortalece Brasil para negociação com EUA

A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de derrubar nesta sexta-feira, 20, as tarifas globais do presidente Donald Trump foi comemorada no Palácio do Planalto e no MDIC (Ministério do Desenvolvimento Indústria, Comércio e Serviços). Segundo auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele chegará fortalecido para negociar um acordo comercial entre as duas nações a Washington para visita oficial.

Como antecipou o PlatôBR, o petista vai aos Estados Unidos em março, em viagem oficial. Trump e o próprio Lula já sinalizaram disposição em negociar um acordo sobre minerais críticos e terras raras. Sem o arsenal tarifário a sua disposição, Trump perde parte do poder de pressão sobre o Brasil e aos demais países. Apesar disso, Lula sabe que terá de ceder para conquistar alguma vitória.

Segunda a imprensa internacional, Trump considerou a decisão da Suprema Corte vergonhosa.