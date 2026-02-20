Assine
André Mendonça frustra deputados da CPI Mista do INSS

Ministro Mendonça jogou água no depoimento de Daniel Vorcaro marcado para segunda-feira

Tatiana Farah
20/02/2026 12:05

André Mendonça frustra deputados da CPI Mista do INSS crédito: Foto: Gustavo Moreno/STF

O relator da CPI Mista do INSS, Alfredo Gaspar, e o vice-presidente da comissão, Duarte Jr, ficaram frustrados com a decisão de André Mendonça, novo relator do caso Master no Supremo. O ministro manteve o direito de Daniel Vorcaro, dono do banco, de faltar à oitiva que estava agendada para a segunda-feira, 22.

Em conversa com a coluna, Alfredo Gaspar criticou a decisão que torna a presença do banqueiro facultativa.

A Constituição Federal não pode ser interpretada no viés do garantismo exacerbado. O direito ao não comparecimento, no meu entendimento, não encontra respaldo nos princípios constitucionais, disse.

Já Duarte Jr publicou em suas redes sociais uma crítica à decisão:
Respeito o fundamento constitucional, mas divirjo. A CPMI tem plena legitimidade e poderes constitucionais para investigar os fatos e convocar qualquer suspeito.

O depoimento de Vorcaro foi divulgado nessa quinta-feira, 19. Para dar espaço ao banqueiro, o presidente da comissão, Carlos Viana, adiou os depoimentos de três convocados que falariam na audiência da segunda-feira.

Viana havia pedido a Mendonça que Vorcaro fosse conduzido a Brasília em aeronave particular. O ministro negou a solicitação.

