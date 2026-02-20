CPI quer ouvir novo ministro da Justiça sobre planos contra crime organizado
Relator da CPI quer convidar Wellington Lima e Silva, que está à frente do Ministério da Justiça desde 15 de janeiro
Relator da CPI do Crime Organizado, o senador Alessandro Vieira irá apresentar um requerimento para convidar Wellington Silva e Lima, novo ministro da Justiça, à comissão.
O interesse de Vieira é que Lima, no cargo há um mês, apresente os planos da pasta para combater o crime organizado no Brasil.
O ex-ministro da Justiça Ricardo Lewandowski também foi convidado a falar na comissão e compareceu ao colegiado em dezembro de 2025.