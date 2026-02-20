CPI quer ouvir novo ministro da Justiça sobre planos contra crime organizado

Relator da CPI do Crime Organizado, o senador Alessandro Vieira irá apresentar um requerimento para convidar Wellington Silva e Lima, novo ministro da Justiça, à comissão.

O interesse de Vieira é que Lima, no cargo há um mês, apresente os planos da pasta para combater o crime organizado no Brasil.

O ex-ministro da Justiça Ricardo Lewandowski também foi convidado a falar na comissão e compareceu ao colegiado em dezembro de 2025.