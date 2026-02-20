Assine
overlay
Início PlatôBr

CPI quer ouvir novo ministro da Justiça sobre planos contra crime organizado

Relator da CPI quer convidar Wellington Lima e Silva, que está à frente do Ministério da Justiça desde 15 de janeiro

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
20/02/2026 06:05

compartilhe

SIGA
x
CPI quer ouvir novo ministro da Justiça sobre planos contra crime organizado
CPI quer ouvir novo ministro da Justiça sobre planos contra crime organizado crédito: Platobr Politica

Relator da CPI do Crime Organizado, o senador Alessandro Vieira irá apresentar um requerimento para convidar Wellington Silva e Lima, novo ministro da Justiça, à comissão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O interesse de Vieira é que Lima, no cargo há um mês, apresente os planos da pasta para combater o crime organizado no Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ex-ministro da Justiça Ricardo Lewandowski também foi convidado a falar na comissão e compareceu ao colegiado em dezembro de 2025.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay