Rede ignora decisão que anulou derrota de Marina e crise interna se agrava

A Rede Sustentabilidade tem ignorado a decisão liminar obtida no final do ano passado pelo grupo liderado pela ministra Marina Silva (Meio Ambiente) para anular o resultado do congresso municipal da Rede Sustentabilidade no Rio de Janeiro, realizado em fevereiro do ano passado. Em consequência dessa anulação, a Justiça também suspendeu os encontros estadual e nacional da sigla que deram a vitória, sobre Marina, de um aliado da deputada Heloísa Helena (RJ), Paulo Lamac, para o comando da sigla.

Apesar da decisão, comemorada pelo grupo da ministra, o grupo que foi eleito na disputa anulada pela liminar se reuniu na noite desta quinta-feira, 19, para montar a equipe que definirá as estratégias eleitorais da Rede para este ano.

Integrantes do partido alegam que a liminar obtida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é precária e não pode ter o efeito de suspender a derrota do grupo de Marina. Além de entrarem com recursos, os diretores nacionais eleitos continuam no comando das decisões. Eles argumentam que a decisão sobre o congresso do Rio não deveria ser estendida ao encontro nacional.

Vai sair?

Licenciada do mandato de deputada por São Paulo, Marina planeja disputar uma vaga no Senado pelo estado em uma possível chapa apoiada pelo presidente Lula. Rumores sobre sua saída da Rede se intensificaram desde dezembro do ano passado. Segundo integrantes do partido, a ministra nunca disse que sairia da Rede nem falou sobre sua intenção de concorrer ao Senado. A legenda vem indicando que aceita que ela seja candidata em outubro. Apesar dessa abertura, Marina tem conversado com outros partidos para atender ao pedido de Lula e entrar na disputa ao Senado. Entre essas siglas estão o PT, o PDT e o PSB.

Dentro da Rede, o clima tem se tornado cada vez mais árido para Marina. Embora seja reconhecida como a maior estrela da sigla, ela é vista por correligionários como centralizadora e personalista. Procurada para comentar as críticas e para se manifestar sobre a reunião desta quinta, a assessoria da ministra não respondeu às tentativas de contato. A ministra está fora do país, acompanhando Lula na viagem que ele faz à Ásia.

Ainda na noite desta quinta, aliados de Marina reagiram à reunião realizada pelo diretório cuja eleição foi suspensa pela Justiça e enviaram uma notificação extrajudicial contra as decisões tomadas pelo grupo. “Eles dizem que não aceitamos o resultado, mas, pelo menos, a gente aceita decisão judicial. Eles, não. Tanto que estão fazendo uma reunião agora”, queixava-se Giovanni Mockus, um dos principais aliados da ministra. “Por meio da notificação, informamos que a reunião é ilegal, assim como tudo que for deliberado por essa direção”, disse Mockus ao PlatôBR.