Na mira do STF, diretor da PF mantém prestígio inabalado com Lula em meio a crise

Quem imaginou que a crise entre o STF (Supremo Tribunal Federal) e o diretor-geral da Polícia Federal afastaria Andrei Rodrigues do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se enganou. Segundo auxiliares do petista, Rodrigues está mais forte do que nunca e goza de grande prestígio junto ao chefe. O delegado, inclusive, integra a delegação brasileira liderada pelo petista que iniciou nesta quarta-feira, 18, uma visita oficial à Índia.

O atrito com o STF ganhou força após o diretor-geral da PF levar pessoalmente ao presidente do Supremo, Edson Fachin, um relatório com informações sobre o ministro Dias Toffoli encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Interlocutores de Lula afirmam que o delegado tem a total confiança do presidente e que a ordem, neste momento, é para que ele siga desempenhando suas funções sem temer pressões.

Auxiliares do Planalto lembram que Rodrigues inaugurou uma nova forma de comando na PF, participando de diversos eventos, muitos inclusive do setor privado, para levar a mensagem de que a corporação, à diferença do que ocorria em gestões passadas, especialmente no auge da Operação Lava Jato, colabora para o desenvolvimento social e econômico do país por meio de ações de combate ao crime.