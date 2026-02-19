Assine
overlay
Início PlatôBr

Na mira do STF, diretor da PF mantém prestígio inabalado com Lula em meio a crise

Atrito com uma ala da Suprema Corte ganhou força após Andrei Rodrigues levar pessoalmente a Edson Fachin um relatório com informações sobre o ministro Dias Toffoli

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
19/02/2026 00:41

compartilhe

SIGA
x
Na mira do STF, diretor da PF mantém prestígio inabalado com Lula em meio a crise
Na mira do STF, diretor da PF mantém prestígio inabalado com Lula em meio a crise crédito: Platobr Politica

Quem imaginou que a crise entre o STF (Supremo Tribunal Federal) e o diretor-geral da Polícia Federal afastaria Andrei Rodrigues do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se enganou. Segundo auxiliares do petista, Rodrigues está mais forte do que nunca e goza de grande prestígio junto ao chefe. O delegado, inclusive, integra a delegação brasileira liderada pelo petista que iniciou nesta quarta-feira, 18, uma visita oficial à Índia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O atrito com o STF ganhou força após o diretor-geral da PF levar pessoalmente ao presidente do Supremo, Edson Fachin, um relatório com informações sobre o ministro Dias Toffoli encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Interlocutores de Lula afirmam que o delegado tem a total confiança do presidente e que a ordem, neste momento, é para que ele siga desempenhando suas funções sem temer pressões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Auxiliares do Planalto lembram que Rodrigues inaugurou uma nova forma de comando na PF, participando de diversos eventos, muitos inclusive do setor privado, para levar a mensagem de que a corporação, à diferença do que ocorria em gestões passadas, especialmente no auge da Operação Lava Jato, colabora para o desenvolvimento social e econômico do país por meio de ações de combate ao crime.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay