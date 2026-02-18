Assine
A peregrinação do pai de Hugo Motta na Paraíba durante o Carnaval

Pré-candidato ao Senado, Nabor Wanderley aproveitou o Carnaval para visitar ao menos sete cidades do estado e receber apoio de prefeitos

Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
18/02/2026 17:41

Pai de Hugo Motta e prefeito de Patos (PB), Nabor Wanderley fez uma verdadeira peregrinação de candidato pela Paraíba no Carnaval. Ele deve concorrer ao Senado pelo Republicanos, mas aparece abaixo dos adversários nas pesquisas de intenção de voto no estado.

Além de celebrar o Carnaval em Patos, o prefeito visitou outras sete cidades do sertão, do Cariri e do Agreste paraibanos: Camalaú, São João do Tigre, Catolé do Rocha, Uiraúna, São João do Rio do Peixe, Ingá e Cajazeiras.

A agenda incluía entrevistas e conversas públicas. Em Cajazeiras, ele chegou a falar no palco, ao lada da prefeita, Corrinha Delfino, que, momentos antes, anunciou a candidatura do colega em uma entrevista. Ali, Nabor se encontrou com prefeitos e lideranças de mais oito municípios.

Os dois principais adversários de Nabor Wanderley na disputa pelo Senado são o governador da Paraíba, João Azevêdo, do PSB, e Veneziano Vital do Rêgo, do MDB, que têm recebido apoio expresso de Lula. Nabor, por sua vez, tirou foto com o petista em Brasília.

A corrida pelo apoio do presidente se justifica: em 2022, ele venceu no primeiro turno em todos os municípios do estado. Nabor tem como trunfo o filho presidente da Câmara, de quem Lula tenta se reaproximar.

overflay