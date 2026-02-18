Governo Mauro Mendes pagou R$ 308 milhões para a Oi por fundos do Master

O governo de Mato Grosso colocou R$ 308 milhões em dois fundos que tinham sido recém-criados pelo Banco Master para pagar um acordo feito com a Oi. O dinheiro foi desembolsado pelo governador Mauro Mendes em um acordo de restituição de cobranças tributárias que agora está sendo contestado na Justiça, tanto pelo teor da negociação quanto pelo caminho do dinheiro, segundo denúncia do ex-governador Pedro Taques protocolada no Tribunal de Justiça do MT e na PGR.

O acordo foi celebrado com a Oi em 10 de abril de 2024. Segundo documentos consultados pela coluna, de maio a outubro daquele ano, o governo de Mauro Mendes depositou um total de R$ 154 milhões no fundo Lotte Word. A outra metade do dinheiro foi depositada no fundo Royal Capital. Os dois fundos foram criados pelo Master menos de dois meses antes do acordo, em 22 de fevereiro.

Do Lotte e do Royal, o dinheiro foi investido em outros fundos que, segundo a denúncia de Taques, apontam para empresas e pessoas próximas do governador. Os fundos envolvidos guardam também relação com o Master.

A Justiça ainda não decidiu se investigará a denúncia de Pedro Taques, mas o estrago em torno do governador deixou Mauro Mendes nervoso. Na terça-feira, 10, o governador chegou a discutir com repórteres. Sua tropa de choque na Assembleia Legislativa também fez uma manobra para impedir a criação de uma CPI contra o governo. O próprio governador foi esta semana ao Supremo Tribunal Federal conversar com ministros. O motivo oficial, segundo sua assessoria, foi a construção do Ferrogão no estado.

Mauro Mendes tem atacado a denúncia do ex-governador, afirmando que a motivação de Pedro Taques é a disputa ao Senado no estado. Taques filiou-se recentemente ao PSB, a pedido do vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Até o fechamento da reportagem, o governo, que nega irregularidades no acordo, não havia respondido sobre o banco Master. O banco, por sua vez, preferiu não se manifestar. O espaço segue aberto.