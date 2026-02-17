Alessandro Vieira resgata o ‘delegado’ em ano eleitoral

Em ano eleitoral, o senador Alessandro Vieira voltou a usar o título de “delegado”, após ter deixado a designação de lado ao longo do mandato no Senado.

A referência reapareceu na divulgação de pesquisa que o coloca na liderança da corrida ao Senado por Sergipe, segundo material publicado em suas redes sociais.

Procurado pela coluna, Alessandro afirmou que a equipe “alterna o uso cotidianamente, sem maiores razões”. Disse ainda que o público local “naturalmente tem mais em mente o delegado, pois já são 25 anos de carreira”.

O senador ganhou projeção na onda da Lava Jato, quando o título de delegado era parte central de sua identidade pública. No exercício do mandato, passou a usar apenas o cargo parlamentar. No Senado, além de relator da CPI do Crime Organizado, relatou o projeto do PL Antifacção.