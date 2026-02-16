O que fez Janja desistir de desfilar na homenagem a Lula

Janja decidiu de última hora não desfilar na Acadêmicos de Niterói.

A possibilidade de Janja desfilar pela Acadêmicos de Niterói vinha sendo defendida por aliados próximos, principalmente Gleisi Hoffmann e o advogado Marco Aurélio Carvalho.

Janja demonstrava vontade de participar do desfile, encarando o convite como um gesto simbólico e afetivo.

A avaliação política, no entanto, acabou se impondo. Pesou o entendimento de que sua presença na Avenida poderia acabar prejudicando tanto a escola de samba quanto Lula.