O que fez Janja desistir de desfilar na homenagem a Lula

Janja avaliou riscos para a escola e para o presidente

Guilherme Amado
Repórter
16/02/2026 14:03

Janja decidiu de última hora não desfilar na Acadêmicos de Niterói.

A possibilidade de Janja desfilar pela Acadêmicos de Niterói vinha sendo defendida por aliados próximos, principalmente Gleisi Hoffmann e o advogado Marco Aurélio Carvalho.

Janja demonstrava vontade de participar do desfile, encarando o convite como um gesto simbólico e afetivo.

A avaliação política, no entanto, acabou se impondo. Pesou o entendimento de que sua presença na Avenida poderia acabar prejudicando tanto a escola de samba quanto Lula.

guilherme-amado

