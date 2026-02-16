Sapucaí vira palanque com desfile militante e culto à imagem de Lula

A primeira escola do Grupo Especial a entrar na Marquês de Sapucaí abriu o Carnaval do Rio de Janeiro com enredo político-eleitoreiro. A Acadêmicos de Niterói escolheu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como protagonista do enredo “Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, criado pelo carnavalesco Tiago Martins e com apoio do enredista Igor Ricardo.

Do início ao fim, o samba exaltou momentos da trajetória do petista, evocou a mãe de Lula, Dona Linda, e a viagem de “13 noites e 13 dias” em um “pau-de-arara” de Garanhuns ao Guarujá. E inseriu na melodia o famoso: “Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”, além de duas menções ao número 13. A avenida também ecoou o jingle histórico do político, “Lula, lá” a pouco mais de sete meses antes das eleições presidenciais de outubro.

O desfile no principal Carnaval do país não se limitou à biografia. Incorporou temas que o próprio presidente e o PT destacam como eixo de campanha: soberania e defesa de um Brasil mais popular e contra o domínio da elite. A performance da escola foi organizada por alas que encenavam a migração nordestina, o sindicalismo no ABC Paulista e o protagonismo de Lula na busca pela democracia e a relevância dos pobres e trabalhadores. O combate à fome e a “vitória” do amor também foram representados na avenida.

A obra “Ainda Estou Aqui”, vencedora do Oscar como “melhor filme internacional”, apareceu em destaque no desfile e no samba-enredo em referência ao período da ditadura militar no Brasil. O ator e humorista Paulo Vieira interpretou Lula na avenida, enquanto o presidente assistia a homenagem do camarote da Prefeitura do Rio, ao lado do prefeito Eduardo Paes (PSD). Ele chegou a descer para cumprimentar o casal de mestre-sala e porta-bandeira, além de artistas que o apoiam.

As provocações políticas também marcaram o desfile na Marquês de Sapucaí. Antagonista de Lula, Jair Bolsonaro surgiu caricaturado como o palhaço Bozo, em traje listrado típico de presidiário, feição triste e espantada e de tornozeleira eletrônica escangalhada. Na evolução, da escola, conservadores foram retratados como latas de conserva. Na comissão de frente, performance que abre os desfiles, o palhaço Bozo contracenava com um personagem que retratava o ex-presidente Michel Temer, que o entregava a faixa presidencial após tomá-la de Dilma Rousseff (PT). Lula surgia de maneira épica, subindo a rampa do Planalto ao lado de apoiadores, em uma cena que buscava reconstituir sua posse de 2023.

A primeira-dama Janja da Silva era esperada para integrar um dos carros alegóricos, mas desistiu de última hora e foi substituída pela cantora Fafá de Belém. Apesar de ter participado do ensaio, a mulher do presidente e outros integrantes do governo seguiram a orientação da área jurídica do governo sobre o risco eleitoral da homenagem. Em meio às acusações de propaganda antecipada, optou-se pela cautela – muito embora as críticas da oposição tenham tomado conta das redes sociais.

Antes, durante e depois, o desfile da Acadêmicos de Niterói dividiu o Brasil já polarizado. De um lado, aliados de Lula celebraram a homenagem, considerada “espontânea”. De outro, a oposição acionou a Justiça e o Tribunal de Contas da União (TCU) contra a escola.

Apontado hoje como principal adversário do petista em outubro, o senador Flávio Bolsonaro (PL) acusou o rival de usar dinheiro público para autopromoção. “O Brasil vive uma depravação moral generalizada, sem precedentes em sua história. Lula esfola o povo com aumento de impostos e usa esse mesmo dinheiro arrecadado para fazer campanha antecipada pra ele mesmo”, escreveu o senador nas redes. Na manhã desta segunda, 16, ele anunciou que protocolará “rapidamente” no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) uma ação contra “os crimes do PT na Sapucaí”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No Carnaval carioca deste ano, o governo federal destinou R$ 12 milhões às escolas do Grupo Especial do Rio. Graças a esse repasse, feito pela Embratur, a Acadêmicos de Niterói deve receber algo em torno de R$ 1 milhão, como incentivo cultural.