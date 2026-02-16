No Planalto e no bolsonarismo, uma concordância sobre Flávio Bolsonaro

Aliados de Lula e oposicionistas têm concordado em ao menos um ponto: o motivo que levou Jair Bolsonaro a escolher Flávio Bolsonaro como seu candidato à Presidência, e não Tarcísio de Freitas.

Um dos ministros mais próximos a Lula no Palácio do Planalto disse à coluna considerar que a eleição deste ano já projetará os nomes da corrida presidencial de 2030.

Assim, ainda que Flávio tenha mais dificuldade em conseguir apoio político do que Tarcísio, o senador se lança como nome forte para a próxima eleição, uma vantagem que Bolsonaro não gostaria de dar de presente para o governador de São Paulo.

A coluna já havia mostrado que, entre os bolsonaristas, a leitura é a similar. No PL, avalia-se que mesmo em caso de derrota de Flávio — sobretudo se a margem for pequena, de até cinco pontos — ele terá conseguido um grande negócio: manter um Bolsonaro como principal nome da oposição, ainda muito jovem e com vistas a uma nova candidatura em 2030, quando terá 49 anos.