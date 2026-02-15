Assine
Corre, Messias, corre: antes da maratona no Senado, a folia na esteira

Neste sábado, 14, primeiro dia do feriadão de Carnaval, o advogado-geral da União optou por um programa bem menos agitado: foi treinar em uma academia de Brasília na companhia de seu personal trainer

Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
15/02/2026 00:46

Evangélico que é, seria improvável ver Jorge Messias, indicado por Lula para a vaga em aberto no STF, curtindo um bloquinho de rua. Pois bem. Neste sábado, 14, primeiro dia do feriadão de Carnaval, ele optou por um programa bem menos agitado: foi treinar em uma academia de Brasília na companhia de seu personal trainer. De roupa esportiva e meias de cano alto cobrindo a canela, o ainda chefe da AGU (Advocacia-Geral da União) não desgrudava do telefone celular. A certa altura, até interrompeu o treino para atender uma ligação.

O Advogado-geral da União, Jorge Messias

O Advogado-geral da União, Jorge Messias, malha em uma academia em Brasília no sábado de carnaval.

Messias sabe que, na volta ao trabalho, terá uma maratona pela frente na tentativa de ver seu nome aprovado para o Supremo. Ele ainda precisa angariar votos de uma parte dos senadores, além de vencer a resistência do presidente da casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que não gostou de sua indicação porque preferia outro nome na cadeira desocupada com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso. Ainda não há data para a sabatina de Messias, muito menos para a votação da indicação no plenário do Senado.

