Corre, Messias, corre: antes da maratona no Senado, a folia na esteira

Evangélico que é, seria improvável ver Jorge Messias, indicado por Lula para a vaga em aberto no STF, curtindo um bloquinho de rua. Pois bem. Neste sábado, 14, primeiro dia do feriadão de Carnaval, ele optou por um programa bem menos agitado: foi treinar em uma academia de Brasília na companhia de seu personal trainer. De roupa esportiva e meias de cano alto cobrindo a canela, o ainda chefe da AGU (Advocacia-Geral da União) não desgrudava do telefone celular. A certa altura, até interrompeu o treino para atender uma ligação.

Messias sabe que, na volta ao trabalho, terá uma maratona pela frente na tentativa de ver seu nome aprovado para o Supremo. Ele ainda precisa angariar votos de uma parte dos senadores, além de vencer a resistência do presidente da casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que não gostou de sua indicação porque preferia outro nome na cadeira desocupada com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso. Ainda não há data para a sabatina de Messias, muito menos para a votação da indicação no plenário do Senado.