A Marisa Letícia da Sapucaí

Juliana Baroni repete o papel da ex-primeira-dama Marisa Letícia que teve no filme 'Lula, o filho do Brasil'

Guilherme Amado e Tatiana Farah
Repórter
13/02/2026 18:04

A atriz Juliana Baroni parece estar contando as horas para voltar a viver Marisa Letícia. Depois de interpretar a ex-primeira-dama no filme “Lula, o filho do Brasil”, Juliana agora volta a representá-la, no desfile da Acadêmicos de Niterói, na Marquês de Sapucaí, no domingo, 15.

Empolgada, Juliana publicou nessa quinta-feira, 12, em sua conta no Instagram uma foto de 2009, em que aparece abraçada com Marisa Letícia, que morreu em 2017, em São Paulo.

Lula assistirá ao desfile que o homenageia do camarote de Eduardo Paes. Janja também vai desfilar numa ala que reúne amigos e aliados do presidente.

