Por que Lula insiste em ter candidatura forte ao governo de SP

Lula tem externado em conversas um motivo além do peso eleitoral de São Paulo, com seus 33,5 milhões de eleitores

Guilherme Amado
13/02/2026 04:00

Em conversas com aliados, Lula tem sinalizado o motivo de insistir tanto por uma candidatura forte em São Paulo — além, é claro, do peso do estado, maior colégio eleitoral do país, com 33,5 milhões de votos.

O presidente tem avaliado que, mantida a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, aumentam as chances de ele conseguir ser reeleito em primeiro turno.

Deste modo, Lula “se mudaria” para São Paulo ao longo do segundo turno e entraria de cabeça na campanha do seu candidato para derrotar Tarcísio de Freitas.

O nome preferido do presidente para a disputa paulista é Fernando Haddad, mas o ministro da Fazenda tem resistido às investidas de Lula e sinalizado que deseja um posto de coordenação em sua campanha à reeleição. Geraldo Alckmin também é cogitado, mas prefere continuar como vice.

