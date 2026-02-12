Sob fogo cerrado, Mauro Mendes encontra ministros do STF
Mauro Mendes é acusado por ex-governador de malversação de R$ 308 milhões de multa da Oi
compartilheSIGA
Sob fogo cerrado, o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, encontrou ministros do STF na terça-feira, 10, em Brasília. Mendes estava acompanhado do empresário do agronegócio Eraí Maggi. O governador se encontrou com os ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Mauro Mendes enfrenta uma crise em Mato Grosso, com a denúncia de supostas irregularidades no recebimento de uma multa de R$ 308 milhões paga pela Oi ao governo em 2024. Ex-governador de Mato Grosso, Pedro Taques, do PSB, é quem tem feito as denúncias de suposta malversação do dinheiro ao Ministério Público. Ele ingressou com um pedido de ação popular na semana passada.
A assessoria do governador confirmou a audiência com Dino. O tema, segundo o governo, foi a construção do Ferrogão. A assessoria não mencionou o encontro com Gilmar Mendes, mas o ministro confirmou à coluna ter recebido Mendes.
A crise em torno da multa da Oi tem crescido. Nessa quarta-feira, a base do governo operou para inscrever três CPIs — todas de investigação sobre a União — para embarreirar a tentativa de criação de uma comissão para investigar a denúncia sobre o dinheiro da Oi.
Em nota enviada à coluna, o governo creditou a denúncia à disputa eleitoral: “Pedro Taques se coloca como candidato ao Senado e, ao que tudo indica, está tentando criar narrativas falsas ou desvirtuando a legalidade e a verdade”.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O governo defendeu a legalidade do acordo com a Oi, cuja multa inicial era de mais de R$ 500 milhões. Depois do acordo, a empresa pagou R$ 308 milhões. Segundo a assessoria do governo do estado, o acordo foi feito dentro da legalidade.