Lula gostou de ver André Esteves elogiar economia

André Esteves disse que economia no Brasil não é ‘terra arrasada’ e destacou números favoráveis a Lula

Guilherme Amado
11/02/2026 18:10

Lula gostou de ver André Esteves elogiar economia

O clima pesado entre o Planalto e o banqueiro André Esteves deu uma arrefecida. Crítico ao governo Lula, o controlador do BTG Pactual virou o jogo com a declaração que fez durante um evento do banco, nessa terça-feira, 10, em São Paulo.

Disse Esteves sobre o próximo mandato presidencial:

“O cara que sentar na cadeira no ano que vem, quem quer que seja, não tem terra arrasada.”

O banqueiro prosseguiu elencando os feitos da economia, comandada por Fernando Haddad. “O desemprego é zero, [US$] 360 bi de reserva, o FDI [Investimento Estrangeiro Direto] é maior do que o déficit em conta corrente, a inflação está aí de 4% para 3%, o juro vai cair 300 a 400 bi. Tudo normal”, disse ele.

Sobre eleições, o banqueiro diz que Lula tem ligeira vantagem, mas que o páreo será duro (no que está certo). A leitura é que Esteves baixou o tom de crítica uma vez que seu candidato favorito, o governador Tarcísio de Freitas, deve de fato deixar a corrida e se concentrar em sua tentativa de reeleição.

