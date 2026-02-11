Assine
RJ lidera entre estados com mais carros e armas apreendidas pela PRF

PRF apresentou prestação de contas de apreensões na terça-feira, 10

Bruna Lima
Repórter
11/02/2026 16:10

RJ lidera entre estados com mais carros e armas apreendidas pela PRF

O Rio de Janeiro registrou a maior quantidade de carros e armas apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre todos os estados em 2025. A informação apareceu na prestação de contas da corporação divulgada nessa terça-feira, 10.

Os dados da PRF mostraram que, no ano passado, 1.115 carros roubados foram apreendidos no estado. No Maranhão, o segundo com mais ocorrências do tipo, 635 carros foram apreendidos pela corporação e, na Bahia, 610.

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública já haviam indicado que, em 2024, o Rio de Janeiro foi o segundo estado com maior número de roubo de veículos no Brasil — 30.930 — ficando atrás apenas de São Paulo, que registrou 31.696.

Mesmo não sendo um estado na fronteira do Brasil, onde há maior circulação de armas e drogas, o Rio foi o estado com o maior número de apreensões de armas em rodovias em 2025, com 114. A PRF recolheu 80 armamentos no Mato Grosso do Sul e 67 no Rio Grande do Sul.

