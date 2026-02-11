Desaprovação ao governo Lula segue maior que aprovação, aponta Genial/Quaest

A desaprovação ao governo Lula segue numericamente maior que a aprovação, mostra pesquisa Genial/Quaest. O levantamento divulgado nesta quarta-feira, 11, apontou que 49% da população brasileira desaprovam o governo Lula 3 e 45% aprovam. Trata-se de um empate no limite da margem de erro, de dois pontos percentuais. Em janeiro, segundo o instituto de pesquisas, 49% desaprovavam o governo e 47% aprovavam.

A pesquisa publicada nesta quarta também apontou as avaliações sobre o governo: 39% o classificam negativamente, mesmo número de janeiro; 33% o avaliam positivamente (eram 32% no mês passado); e 26% como regular (eram 27%).

Quando perguntados sobre a comparação entre as gestões de Lula, 42% dos eleitores disseram que este terceiro mandato está pior. A avaliação é apenas um ponto percentual abaixo da registrada em janeiro.

Cerca de 23% consideram que o governo “está igual, já esperava que fosse bom”, e 20% afirmaram estar melhor.

A Genial/Quaest também divulgou um nível de 54% de rejeição de Lula. Flávio Bolsonaro, tido hoje como principal adversário do presidente nas eleições de outubro, diminuiu o índice de rejeição em relação ao petista.

O senador ficou com 55%, número igual ao de janeiro. Em dezembro, a rejeição a Flávio era de 60%.

A Genial/Quaest também apontou a rejeição a outros seis pré-candidatos à Presidência: Ratinho Júnior (PSD) tem 40%; Ronaldo Caiado (PSD) tem 35%; Romeu Zema (Novo) tem 34%; Eduardo Leite (PSD) tem 35%; Aldo Rebelo (DC) tem 26%; e Renan Santos (Missão) tem 19%.

O instituto fez 2.004 entrevistas entre os dias 5 e 9 de fevereiro. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-00249/2026.