Mudança de partido não altera patamar eleitoral de Ronaldo Caiado

A mudança de partido de Ronaldo Caiado não alterou seu patamar eleitoral na corrida presidencial, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11.

Agora no PSD, o governador de Goiás tem 32% das intenções de voto contra 42% de Lula em um eventual segundo turno. No mês passado, ainda no União Brasil, ele tinha 33%. Uma oscilação mínima, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Caiado não é sequer o pré-candidato do PSD mais bem colocado na pesquisa nos cenários de primeiro turno. Ele marcou 4%, enquanto Ratinho Júnior apareceu com 7% e 8% das intenções de voto. Eduardo Leite, do mesmo partido, tem entre 3% e 4%.

O governador de Goiás deixou o União Brasil, partido que ajudou a fundar, no final de janeiro, depois de não receber apoio para uma eventual candidatura à Presidência. No PSD, também não tem vaga garantida na disputa.