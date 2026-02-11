Genial/Quaest: cai a distância entre Lula e Flávio Bolsonaro no 2º turno

Diminuiu a diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro num eventual segundo turno da eleição presidencial. Se a disputa fosse hoje, o presidente venceria o senador por 43% a 38%, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada na tarde desta quarta-feira, 11. Cinco pontos atrás de Lula, Flávio é o adversário que mais se aproximou dele nos cenários testados pelo instituto de pesquisas. Em janeiro, a diferença era de sete pontos: 45% a 38%. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Na pesquisa divulgada nesta quarta, a diferença de Lula para os demais no segundo turno cresce para oito pontos se o adversário for Ratinho Júnior e é ainda maior com outros candidatos como Ronaldo Caiado (10 pontos), Romeu Zema (11 pontos) e Eduardo Leite (14 pontos).

Sem incluir Tarcísio de Freitas e Michelle Bolsonaro entre os nomes testados, a pesquisa mostrou Flávio Bolsonaro se consolidando como principal adversário de Lula. Na pesquisa espontânea, depois do presidente (com 19 pontos), Flávio tem a preferência de 10% do eleitorado. Os demais somam 4% e os indecisos ficam em 65%.

O levantamento foi feito de 5 a 9 de fevereiro, com 2004 entrevistas nacionais, com margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos.

A Genial/Quaest testou também sete cenários de primeiro turno com a presença de Flávio e todos apontam para a realização do segundo turno. Lula aparece nessas conjunturas variando de 35% a 39%, enquanto Flávio marca de 29% e 33%.

Entre os três presidenciáveis do PSD testados, o nome mais forte é Ratinho Júnior, com 8%. Caiado tem 4% e Leite, 3%. Romeu Zema apareceu com 4% nos quatro cenários em que foi testado.

O levantamento questionou também a opinião dos eleitores sobre quem venceria as eleições deste ano em dois cenários possíveis, com e sem alguém da família Bolsonaro no páreo. Lula venceria por 49% a 40% contra um nome da oposição e por 55% a 35% contra algum dos Bolsonaros.

Para 49% dos eleitores, a indicação de Jair Bolsonaro não rende voto para seu candidato. A opinião sobre se o ex-presidente acertou ou errou ao indicar seu filho é dividida, 44% a 42%, respectivamente.