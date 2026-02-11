Motta vai a Cármen por construção de fórum eleitoral em cidade governada por seu pai

Hugo Motta vai se reunir com Cármen Lúcia nesta quarta-feira, 11, no STF. A audiência do presidente da Câmara com a ministra, marcada para as 13h, tem como pauta a construção de um fórum para abrigar a Justiça Eleitoral em Patos (PB), município do sertão da Paraíba cujo prefeito é o pai de Motta, Nabor Wanderley, do Republicanos. Cármen é a presidente do TSE e ficará no cargo até maio.

Em novembro, Motta esteve com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, e tratou com ele do fórum eleitoral de Patos, onde a Justiça Eleitoral funciona atualmente em prédios alugados.

O presidente da Câmara disse na ocasião que ajudaria a conseguir recursos para as obras.

Na manhã desta quarta, também no STF, Motta teve uma reunião com Edson Fachin sobre unidades de fiscalização das decisões do sistema interamericano de direitos humanos no Brasil.