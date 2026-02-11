Assine
STF suspende processos contra Allan Turnowski, ex-secretário de Polícia Civil do RJ

Segunda Turma do STF decidiu que processos devem considerar foro de Allan Turnowski no Tribunal de Justiça do Rio

João Pedroso de Campos
Repórter
11/02/2026 04:04

O STF decidiu suspender duas ações penais contra Allan Turnowski, ex-secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, que tramitam na Justiça do Rio de Janeiro. O entendimento foi adotado pela Segunda Turma do Supremo, em julgamento virtual concluído na sexta-feira, 6.

Suspeito de ligações com o jogo do bicho e obstrução à Justiça, Turnowski responde pelo crime de pertencimento a organização criminosa. As ações suspensas correm na 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa do Rio e incluem outros policiais civis entre os réus.

A decisão da Segunda Turma foi tomada por três votos a um. Dias Toffoli, André Mendonça e Gilmar Mendes acolheram o recurso da defesa de Turnowski e reconheceram que deve ser aplicado nos processos o foro do delegado enquanto secretário estadual — ou seja, o Tribunal de Justiça do Rio, e não a primeira instância da Justiça estadual.

Em seu voto, seguido por Mendonça e Gilmar, Toffoli apontou que Allan Turnowski passou a ser investigado enquanto ocupava o cargo de secretário de Polícia Civil. Turnowski ficou no posto entre setembro de 2020 e abril de 2022, no governo Cláudio Castro. 

Conforme o novo entendimento do STF sobre foro privilegiado, a prerrogativa segue valendo mesmo depois que o réu ou investigado deixa o cargo, desde que o caso trate de supostos crimes cometidos no exercício da função e em razão dela.

No julgamento virtual da Segunda Turma, Kassio Nunes Marques votou por rejeitar o pedido da defesa e Luiz Fux não votou.

