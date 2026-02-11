PF prepara nova ofensiva a partir do celular de Daniel Vorcaro

A Polícia Federal concluiu a análise do celular de Daniel Vorcaro e prepara uma nova leva de pedidos de abertura de investigações a partir do material apreendido.

Os investigadores têm em mãos uma lista numerosa de novos inquéritos que deverão ser propostos ao ministro Dias Toffoli, relator dos casos no Supremo Tribunal Federal.

Boa parte dos desdobramentos tem tramitação prevista no STF, por envolver autoridades com foro por prerrogativa de função. Há, porém, outros casos que devem ser encaminhados a instâncias inferiores, já que atingem personagens com diferentes tipos de foro ou sem prerrogativa alguma.

O conteúdo extraído do aparelho é tratado pela PF como sensível e estruturante para ampliar o alcance das apurações já em curso.