Assine
overlay
Início PlatôBr

PF prepara nova ofensiva a partir do celular de Daniel Vorcaro

PF concluiu análise do celular de Daniel Vorcaro e tem lista de pedidos de novos inquéritos, no STF e em outras instâncias

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
11/02/2026 02:03

compartilhe

SIGA
x
PF prepara nova ofensiva a partir do celular de Daniel Vorcaro
PF prepara nova ofensiva a partir do celular de Daniel Vorcaro crédito: Platobr Politica

A Polícia Federal concluiu a análise do celular de Daniel Vorcaro e prepara uma nova leva de pedidos de abertura de investigações a partir do material apreendido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os investigadores têm em mãos uma lista numerosa de novos inquéritos que deverão ser propostos ao ministro Dias Toffoli, relator dos casos no Supremo Tribunal Federal.

Boa parte dos desdobramentos tem tramitação prevista no STF, por envolver autoridades com foro por prerrogativa de função. Há, porém, outros casos que devem ser encaminhados a instâncias inferiores, já que atingem personagens com diferentes tipos de foro ou sem prerrogativa alguma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O conteúdo extraído do aparelho é tratado pela PF como sensível e estruturante para ampliar o alcance das apurações já em curso.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay