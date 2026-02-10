Combate à corrupção: as recomendações da Transparência Internacional para o Brasil

O Brasil repetiu a pior posição e a segunda pior nota no IPC (Índice de Percepção da Corrupção) divulgado nesta terça-feira,10. Segundo o indicador da Transparência Internacional, o país alcançou apenas 35 pontos de 100 e continua na 107ª posição entre 182 países. A organização fez uma série de recomendações para que os três poderes aperfeiçoem os mecanismos e ferramentas para melhorar o combate aos desvios.

Para o governo, a Transparência Brasil sugeriu que sejam reforçadas as ferramentas para tornar a execução orçamentária e a distribuição de emendas mais transparentes. A entidade também recomendou que sejam definidos critérios técnicos nas nomeações para agências regulatórias e o cumprimento de compromissos internacionais de combate à corrupção.

Entre as recomendações para o Judiciário estão a criação de um código de conduta para o STF (Supremo Tribunal Federal), com regras sobre impedimentos, conflitos de interesse e transparência de agendas. Para o Legislativo, a sugestão é que sejam estabelecidos mecanismos transparentes, íntegros e técnicos para a alocação de recursos via emendas parlamentares. A entidade também sugeriu a retomada do debate de propostas voltadas à prevenção da lavagem de dinheiro e à corrupção privada.