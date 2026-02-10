Fundação FHC lança acervo sobre a redemocratização

A Fundação FHC lança em 23 de fevereiro o projeto “Cenas da redemocratização”, que reúne 126 entrevistas conduzidas pelo jornalista Alexandre Machado (foto) entre o fim dos anos 1980 e o início dos anos 1990. O material foi recuperado, digitalizado e catalogado a partir de fitas VHS do programa “Vamos sair da crise”, exibido na TV Gazeta.

O projeto coordenado por Machado também inclui nove minidocumentários, organizados por temas centrais da transição democrática. Um dos episódios aborda as eleições presidenciais de 1989, com entrevistas de candidatos como Fernando Collor de Mello, Lula, Leonel Brizola, Ulysses Guimarães, Mário Covas e Paulo Maluf.

O trabalho registra o surgimento do PT e do PSDB como novos protagonistas da política nacional na redemocratização, com entrevistas de Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro, José Serra e Tasso Jereissati, além de nomes do PT como Lula, Luiza Erundina, Benedita da Silva e José Genoino. Há ainda depoimentos de representantes da sociedade civil, entre eles Ailton Krenak, Sueli Carneiro e dom Paulo Evaristo Arns, além de intelectuais e economistas.

Uma playlist com dez vídeos ficará disponível ao público no canal da Fundação FHC na internet e todo o material do “Vamos sair da crise” poderá ser consultado no acervo da instituição. Além dos registros em vídeo, as entrevistas têm transcrições e descrições.

Para marcar o lançamento, a Fundação FHC vai fazer um debate na sede da entidade, no dia 23, com Alexandre Machado, Eliane Catanhêde, Fernando Gabeira e o diretor-geral da fundação, Sergio Fausto.