Por unanimidade: as medidas tomadas pelo STJ contra ministro acusado de assédio
Plenário do Superior Tribunal de Justiça toma decisão temporária contra Marco decide Aurélio Buzzi e volta a examinar o caso em março
O plenário do STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu, por unanimidade, afastar cautelarmente o ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi enquanto tramita a sindicância interna aberta para apurar denúncias de assédio sexual. A medida foi tomada em sessão extraordinária nesta terça-feira, 10.
Em nota, o tribunal afirmou que o afastamento é “cautelar, temporário e excepcional”. Segundo o comunicado, o ministro nesse período ficará “impedido de utilizar seu local de trabalho, veículo oficial e demais prerrogativas inerentes ao exercício da função”. O caso voltará à pauta do plenário em 10 de março de 2026, quando serão analisadas as conclusões da comissão de sindicância.
A investigação administrativa no tribunal ocorre paralelamente a outras frentes já em andamento. O Conselho Nacional de Justiça conduz procedimento disciplinar, enquanto a dimensão criminal tramita no Supremo Tribunal Federal, em razão do foro por prerrogativa de função.
As denúncias envolvem relato de importunação sexual ocorrido no litoral de Santa Catarina. Os processos correm sob sigilo. Em manifestações anteriores, Buzzi negou as acusações.