Dosimetria: a ajuda que a oposição pediu ao presidente da Câmara

Grupo cobra pressa na votação do veto de Lula sobre redução de pena dos condenados pela trama golpista

Rafaela Rosa
10/02/2026 06:31

A oposição na Câmara espera contar com uma ajuda do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), para que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), coloque em votação o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto que altera a dosimetria das penas dos condenados pelos atos golpistas do 8 de Janeiro. A derrubada do veto foi tratada como prioridade do grupo em reunião com Motta nesta segunda-feira, 9.

Um parlamentar presente na reunião afirmou ao PlatôBR que Motta se comprometeu a conversar com Alcolumbre para tentar viabilizar a sessão de análise do veto. O encontro desta segunda-feira foi “um primeiro passo” nessas negociações, disse.

Motta não fixou prazos nem assumiu compromisso formal de pautar matérias específicas, mas prometeu manter encontros semanais com deputados da oposição para ouvir demandas. Além da dosimetria, o grupo defendeu prioridade para a instalação da CPI do Abuso de Autoridade e projetos que tratam do fim de sigilos impostos pelo Executivo.

Na avaliação de outro deputado, Motta não deu garantias concretas sobre as pautas da oposição. O avanço das propostas, opinou, ainda dependerá de pressão política do grupo.

