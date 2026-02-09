Como Motta deve encaminhar corte dos ‘penduricalhos’ ordenado por Dino
O presidente da Câmara ainda amarga o desgaste da votação pouco transparente do aumento dos vencimentos e dos benefícios dos servidores do Legislativo
compartilheSIGA
Ao suspender o pagamento dos chamados “penduricalhos”, que elevam os salários de altos servidores para além do teto constitucional, hoje estabelecido pouco acima de R$ 46 mil, o ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), cobrou do Congresso Nacional a aprovação de uma lei específica que regulamente, de forma definitiva, quais verbas indenizatórias são admissíveis além do limite previsto pela Constituição.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Mas, se depender do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), não haverá prioridade para uma proposta de lei específica sobre as extrapolações dos vencimentos, de acordo com aliados. Motta ainda amarga desgaste por ter conduzido uma votação pouco transparente sobre o aumento dos salários dos servidores do Legislativo.
O presidente da Câmara entende que a suspensão do pagamento por parte do ministro atinge mais o Judiciário do que o Legislativo e não está disposto a ser o autor de uma proposta que poderá colocar na lei brasileira os excessos já praticados nos três poderes. A decisão de Dino alcança os salários dos servidores em geral e foi tomada em um momento de críticas à aprovação de novos benefícios que poderiam elevar salários de servidores da Câmara e do Senado a valores calculados em até R$ 77 mil.
A proposta aprovada em tempo recorde por deputados e senadores na semana passada está nas mãos do presidente Lula, que pode vetá-la, total ou parcialmente, ou sancioná-la. Interlocutores do presidente indicam que ele deve vetar somente a parte que ultrapassa o teto.
O texto prevê aumentos escalonados no vencimento básico de 2026 a 2029 e incorpora gratificações ao salário. Além disso, servidores da Câmara passam a ter direito a um dia de folga a cada três trabalhados, limitado a dez dias por mês. No Senado, a licença prevê no mínimo um dia de folga a cada dez dias trabalhados e, no máximo, um a cada três. Em ambos os casos, a folga poderá ser convertida em indenização financeira, sem que os valores sejam contabilizados no teto do funcionalismo público.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Nesta segunda-feira, Motta chamou uma reunião de líderes para dar celeridade a matérias na Câmara antes do Carnaval. Motta também se reunirá com a oposição antes da Ordem do Dia que deverá ocorrer na parte da tarde no Plenário da Câmara.