Biógrafo de Lula vai desfilar na Sapucaí em escola que homenageia o presidente

Biógrafo de Lula, o escritor Fernando Morais, 79, colaborou com os carnavalescos da Acadêmicos de Niterói para contar a história do presidente, que será contada na Marquês de Sapucaí no Carnaval deste ano. Morais vai para a avenida e desfilará na ala “Amigos do Lula”, sua segunda experiência na avenida. A primeira foi pela Mangueira, na ala dos amigos de Tom Jobim, em 1992.

O escritor disse à coluna não ver nenhum problema com a Justiça Eleitoral na homenagem ao presidente no ano em que ele disputará a reeleição. “Se você olhar no samba-enredo, não tem nenhum momento em que pedem voto para Lula ou que possa ser entendido como pedido de voto ao Lula”, disse.

Em outubro passado, a coluna antecipou que o enredo na Sapucaí poderia virar tema de disputa judicial e, por ora, políticos de oposição têm ingressado na Justiça contra o desfile.

Fernando Morais ainda não viu a fantasia da ala, mas contou que a escola já lhe pediu suas medidas e o número do sapato. Feliz com a perda de mais de 20 quilos, o biógrafo do presidente avisou na escola que agora usa tamanho M.

Morais afirmou também que entregou na terça-feira, 3, os arranjos finais da segunda parte da biografia de Lula aos editores da Companhia das Letras. O volume terá entre 400 e 450 páginas, com imagens inéditas e “muito, muito bastidor” da história de Lula, das Diretas Já até sua primeira vitória à Presidência, em 2002.

“Desde 2010, eu viajo com Lula para todos os continentes. Só não fui para a Oceania. E o melhor lugar do mundo para entrevistar o Lula é dentro do avião, pois não há interrupções, telefonemas. Você pega um voo de São Paulo para Nova Délhi, são 23h horas de conversa para ir e para voltar. Isso é dar milho para bode”, disse Morais.