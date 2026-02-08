Assine
overlay
Início PlatôBr

A ‘independência’ de Tarcísio entre pressões de Valdemar e do bolsonarismo

PL de Jair Bolsonaro quer espaços na chapa de Tarcísio em SP, mas governador tem suas preferências

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
08/02/2026 04:03

compartilhe

SIGA
x
A ‘independência’ de Tarcísio entre pressões de Valdemar e do bolsonarismo
A ‘independência’ de Tarcísio entre pressões de Valdemar e do bolsonarismo crédito: Platobr Politica

Tarcísio de Freitas deve sofrer nos próximos meses pressões do PL e do bolsonarismo por espaços na sua chapa à reeleição.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Como mostrou a coluna, Valdemar Costa Neto está determinado a pleitear a vaga de vice de Tarcísio para André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa, enquanto o “bolsonarismo raiz” espera manter a indicação de uma das duas vagas ao Senado, a que seria ocupada por Eduardo Bolsonaro. A outra é de Guilherme Derrite, do PP, deputado da bancada da bala e ex-secretário de Segurança Pública de Tarcísio.

Aliados dizem, a preço de hoje, que Tarcísio quer manter Felício Ramuth, do PSD, como seu vice e preferiria um candidato de centro-direita na candidatura remanescente a senador.

Esses interlocutores do governador veem nas preferências estratégia eleitoral, sobretudo em relação à vaga ao Senado. Avalia-se que um nome mais moderado seria a melhor opção para evitar que uma das duas cadeiras em disputa acabe ocupada por um candidato forte a ser lançado por Lula, como Fernando Haddad, Simone Tebet, Marina Silva ou Geraldo Alckmin.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A busca por votos, por si só, no entanto, não é o único elemento nesses cálculos. Aliados de Tarcísio de Freitas avaliam que uma chapa de feição mais moderada do que bolsonarista demonstraria, em sua segunda disputa eleitoral, um Tarcísio mais independente politicamente de Jair Bolsonaro.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay