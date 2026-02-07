Assine
overlay
Início PlatôBr

Flávio Bolsonaro aposta em ‘2018 turbinado’ para derrotar Paes no RJ

Flávio quer que nome cotado para ser candidato pelo PL em outubro assuma o Palácio Guanabara como governador-tampão, para se cacifar contra Paes

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
07/02/2026 06:07

compartilhe

SIGA
x
Flávio Bolsonaro aposta em ‘2018 turbinado’ para derrotar Paes no RJ
Flávio Bolsonaro aposta em ‘2018 turbinado’ para derrotar Paes no RJ crédito: Platobr Politica

Flávio Bolsonaro vem apostando em uma versão “turbinada” da eleição de 2018 para derrotar Eduardo Paes no Rio de Janeiro: um candidato pouco conhecido e apoiado pela família Bolsonaro, com foi Wilson Witzel há oito anos, mas com a máquina do governo do estado na mão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nesse sentido, o senador defende que o deputado licenciado e secretário estadual de Cidades, Douglas Ruas, do PL, seja o governador-tampão quando Cláudio Castro se desincompatibilizar, em abril. Ruas, nesse cenário, concorreria contra Paes em outubro já ocupando a cadeira do Executivo fluminense, o que aumentaria sua popularidade e capital político.

O senador avalia que Douglas Ruas, ainda desconhecido se comparado a Eduardo Paes, só teria mais projeção, a ponto de vencer o prefeito, caso assuma desde já a cadeira de governador.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Flávio, contudo, esbarra na vontade pessoal de Castro, que quer lançar o secretário de Casa Civil do seu governo, Nicola Miccione, como governador-tampão. Miccione não seria candidato à reeleição e apoiaria o nome de Ruas, mas teria a caneta na mão. O governador considera que o chefe da Casa Civil irá concluir seu legado e “fechar um ciclo”.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay