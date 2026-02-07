Flávio Bolsonaro aposta em ‘2018 turbinado’ para derrotar Paes no RJ

Flávio Bolsonaro vem apostando em uma versão “turbinada” da eleição de 2018 para derrotar Eduardo Paes no Rio de Janeiro: um candidato pouco conhecido e apoiado pela família Bolsonaro, com foi Wilson Witzel há oito anos, mas com a máquina do governo do estado na mão.

Nesse sentido, o senador defende que o deputado licenciado e secretário estadual de Cidades, Douglas Ruas, do PL, seja o governador-tampão quando Cláudio Castro se desincompatibilizar, em abril. Ruas, nesse cenário, concorreria contra Paes em outubro já ocupando a cadeira do Executivo fluminense, o que aumentaria sua popularidade e capital político.

O senador avalia que Douglas Ruas, ainda desconhecido se comparado a Eduardo Paes, só teria mais projeção, a ponto de vencer o prefeito, caso assuma desde já a cadeira de governador.

Flávio, contudo, esbarra na vontade pessoal de Castro, que quer lançar o secretário de Casa Civil do seu governo, Nicola Miccione, como governador-tampão. Miccione não seria candidato à reeleição e apoiaria o nome de Ruas, mas teria a caneta na mão. O governador considera que o chefe da Casa Civil irá concluir seu legado e “fechar um ciclo”.