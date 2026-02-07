Deputado pede quebra de sigilo e convocação de Lewandowski na CPI do INSS
Requerimento quer ouvir o ex-ministro da Justiça sobre consultoria prestada ao Master
O deputado Marcel Van Hattem pediu, na quinta-feira, 5, a quebra do sigilo bancário e a convocação de Ricardo Lewandowski para depor na CPI Mista do INSS.
Até então, apenas o filho de Lewandowski, Enrique Lewandowski, tinha sido alvo de requerimentos no colegiado. Enrique advogou para duas entidades investigadas no esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões.
Van Hattem quer ouvir Lewandowski sobre a consultoria que o ex-ministro prestou ao Banco Master após deixar o STF, entre abril de 2023 e o início de 2024, quando assumiu o Ministério da Justiça.
O requerimento também citou a continuação da prestação de serviços ao Banco Master pelo escritório de advocacia ligado a Lewandowski.