Assine
overlay
Início PlatôBr

Montagem de chapa: Silveira se dispõe a disputar o governo de Minas Gerais

Ministro de Minas e Energia afirmou, durante evento em Ipatinga (MG), que presidente decidirá se ele será candidato a governador ou a senador pelo estado

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
06/02/2026 11:15

compartilhe

SIGA
x
Montagem de chapa: Silveira se dispõe a disputar o governo de Minas Gerais
Montagem de chapa: Silveira se dispõe a disputar o governo de Minas Gerais crédito: Platobr Politica

Pela primeira vez, o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) falou publicamente sobre a possibilidade de ser candidato a governador de Minas Gerais. Durante evento em Ipatinga (MG), na última quinta-feira, 5, ele disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidirá seu futuro político, seja para disputar o Palácio da Liberdade ou uma vaga no Senado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Quem vai decidir o meu futuro político é o presidente Lula. E a missão que ele me der, se for para poder governar os mineiros, farei com a dedicação que fiz a minha vida inteira às outras funções. Se for para servir no Senado da República, basta olhar o legado que eu deixei na PEC da Transição e na aprovação da Lei Paulo Gustavo”, afirmou Silveira.

A declaração de Silveira ocorreu no mesmo dia em que Lula cortejou publicamente o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para ser candidato a governador pelo estado. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Em Minas Gerais, eu posso dizer para você agora, se eu conheço a alma mineira, nós vamos ganhar as eleições de Minas Gerais outra vez. E eu quero dizer aqui em alto e bom som, eu ainda não desisti de você, Pacheco. Você sabe que nós vamos ter uma conversa e acho que você pode ser o futuro governador de Minas”, disse o presidente, em entrevista ao UOL. 

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay