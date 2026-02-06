Montagem de chapa: Silveira se dispõe a disputar o governo de Minas Gerais

Pela primeira vez, o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) falou publicamente sobre a possibilidade de ser candidato a governador de Minas Gerais. Durante evento em Ipatinga (MG), na última quinta-feira, 5, ele disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidirá seu futuro político, seja para disputar o Palácio da Liberdade ou uma vaga no Senado.

“Quem vai decidir o meu futuro político é o presidente Lula. E a missão que ele me der, se for para poder governar os mineiros, farei com a dedicação que fiz a minha vida inteira às outras funções. Se for para servir no Senado da República, basta olhar o legado que eu deixei na PEC da Transição e na aprovação da Lei Paulo Gustavo”, afirmou Silveira.

A declaração de Silveira ocorreu no mesmo dia em que Lula cortejou publicamente o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para ser candidato a governador pelo estado.

“Em Minas Gerais, eu posso dizer para você agora, se eu conheço a alma mineira, nós vamos ganhar as eleições de Minas Gerais outra vez. E eu quero dizer aqui em alto e bom som, eu ainda não desisti de você, Pacheco. Você sabe que nós vamos ter uma conversa e acho que você pode ser o futuro governador de Minas”, disse o presidente, em entrevista ao UOL.