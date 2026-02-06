Cotado como vice no RS, empresário do agro doou R$ 300 mil ao PL

Empresário do agronegócio gaúcho e conhecido como “mecenas” de contratações de jogadores para o Grêmio, Celso Rigo fez uma doação generosa ao PL de Jair Bolsonaro no ano passado.

Rigo repassou R$ 300 mil aos cofres do diretório nacional do partido, segundo a prestação de contas à Justiça Eleitoral. A doação foi feita em 19 de dezembro de 2025.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O empresário gaúcho tem sido cotado para concorrer a vice-governador neste ano, na chapa encabeçada pelo deputado federal bolsonarista Luciano Zucco. Apesar da mão aberta com o PL, Celso Rigo é filiado ao PP.