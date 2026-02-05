Assine
As últimas de Haddad: IOF de criptomoedas e aumento do Imposto de Importação

Antes da saída do ministro da Fazenda, equipe econômica toma medidas que tributam bens de capital e de informática que podem garantir R$ 14 bilhões ao orçamento de 2026

Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
05/02/2026 15:53

Sem alarde, o governo, por meio da Camex (Câmara de Comércio Exterior), órgão ligado ao MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), elevou em 28 de janeiro o Imposto de Importação de bens de capital e de informática. Com a medida, a expectativa do Ministério da Fazenda é arrecadar R$ 14 bilhões, valor já previsto no Orçamento de 2026.

A alta do imposto era defendida por entidades representativas da indústria brasileira, que foram pegas de surpresa com a notícia considerada positiva, segundo executivos do setor. Em outra frente, a Fazenda vai submeter a consulta pública um decreto que equipara operações com criptoativos às de câmbio para fins de incidência do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

O debate sobre a tributação dos criptoativos entrou no radar do governo após o Banco Central definir que parte das operações com esses ativos se enquadra em operações cambiais. Com isso, há espaço para tributação pela Receita Federal. 

As medidas devem ser as últimas contribuições do ministro Fernando Haddad (Fazenda) para tentar aumentar as receitas do Orçamento para o cumprimento da meta fiscal. As demais devem ser propostas pelo possível sucessor, o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan. 

