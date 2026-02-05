A carta na manga de Randolfe quando bolsonaristas tentam ligar governo a caso Master

Assine
Tatiana Farah
05/02/2026 12:26

Líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues guarda no bolso interno do paletó um documento que sempre saca quando algum bolsonarista tenta associar o governo Lula à crise em torno do Banco Master e do escândalo do INSS.

Trata-se do extrato de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) assinado pelo governo Bolsonaro com o então Banco Máxima, que se tornou o Master, com o INSS. O documento foi assinado em 2020, no governo Bolsonaro, portanto, com vigência de 5 anos.

Quando jornalistas perguntam ao senador sobre a CPMI, Randolfe tira o documento do bolso e fala do acordo firmado bem antes do governo Lula.

O assunto foi abordado nesta quinta-feira, 5, por parlamentares governistas, na sessão da CPI do INSS.

