Assine
overlay
Início PlatôBr

STF forma maioria para manter afastamento de Dr. Rubão da Prefeitura de Itaguaí

Segunda Turma tem três votos para rejeitar recurso de Dr. Rubão e mantê-lo fora do cargo 

Publicidade
Carregando...
Gustavo Silva
Gustavo Silva
Repórter
05/02/2026 09:11

compartilhe

SIGA
x
STF forma maioria para manter afastamento de Dr. Rubão da Prefeitura de Itaguaí
STF forma maioria para manter afastamento de Dr. Rubão da Prefeitura de Itaguaí crédito: Platobr Politica

O STF formou maioria para manter o afastamento de Rubem Vieira de Souza, o Dr. Rubão, da Prefeitura de Itaguaí (RJ). A Segunda Turma tem três votos para rejeitar o recurso apresentado pelo ex-prefeito contra a decisão que determinou sua saída do cargo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O relator, Dias Toffoli, votou pela rejeição do recurso e foi acompanhado por Gilmar Mendes e André Mendonça. Ainda faltam se manifestar Nunes Marques e Luiz Fux, que têm até a sexta-feira, 6, para apresentarem seus votos.

O julgamento trata de um agravo apresentado por Dr. Rubão contra a decisão de Toffoli que, em novembro de 2025, revogou uma liminar concedida em junho e determinou a saída do político da Prefeitura de Itaguaí. Desde então, o município é governado interinamente pelo presidente da Câmara Municipal, Haroldo Jesus, adversário de Dr. Rubão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A briga judicial em torno da Prefeitura do município fluminense gira em torno da possibilidade de um terceiro mandato a Rubão. Ele assumiu a prefeitura em 2020, após a cassação do então prefeito, Charlinho, e foi eleito no mesmo ano. Dr. Rubão foi reeleito em 2024 e teve a posse barrada pela Justiça Eleitoral. O TSE ainda vai decidir sobre o caso definitivamente.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay