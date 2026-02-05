Por que uma extensa comitiva do governo Putin desembarcou em Brasília

O Aeroporto Internacional de Brasília tem vivido dias incomuns com sucessivas chegadas de aviões da Esquadrão Especial da Rússia. Nesta quarta-feira, 4, três já haviam pousado e outros dois estavam a caminho. Uma das aeronaves é conhecida como “Kremlin Voador” e conta com um centro móvel de comando do governo russo.

O aparato aéreo vindo de Moscou viajou ao Brasil trazendo a delegação do primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin, que se reúne nesta quinta, 5, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o vice-presidente Geraldo Alckmin na 8ª Reunião da Comissão Brasil-Rússia de Alto Nível de Cooperação. Trata-se do principal foro de discussão das relações entre os dois países.

Mishustin é acompanhado pelo vice-presidente russo, Aleksei Logvinovich Overchuk, e por outros oito ministros do governo de Vladimir Putin, entre eles os da Indústria e Comércio, da Agricultura, da Cultura, da Saúde, de Transportes e de Energia. Não está prevista a assinatura de acordos nem protocolos. As reuniões têm por objetivo fortalecer a corrente comercial entre os dois países e aumentar a cooperação nos setores de energia, agricultura, ciência, tecnologia e inovação e cultura.

Em 2025, o comércio Brasil-Rússia atingiu o montante de US$ 10,9 bilhões. As exportações brasileiras somaram US$ 1,5 bilhão, e as importações de produtos russos pelo Brasil chegaram a US$ 9,4 bilhões. Entre os principais itens comprados pelas empresas brasileiras do país governado por Putin estão fertilizantes para o agronegócio e diesel.

Do lado brasileiro, a comitiva russa será recepcionada por Alckmin, pelos ministros Carlos Fávaro (Agricultura), Alexandre Padilha (Saúde), Renan Filho (Transportes), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Camilo Santana (Educação) e por Márcio Elias Rosa, secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nesta quarta, a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha, recebeu o vice-ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia, Vladimir Ilichev, no Palácio do Itamaraty (foto em destaque).