Outros nomes no páreo para a vaga de ministro da Agricultura

Além dos dois nomes já apontados pelo PlatôBR, estão no páreo para a vaga do ministro Carlos Fávaro (Agricultura) o segundo suplente do senador, José Lacerda (PSD-MT), e o secretário-executivo adjunto da pasta, Cleber Oliveira Soares.

Lacerda é homem de confiança de Fávaro. Advogado e filiado ao PSD, ele foi deputado estadual pelo Mato Grosso por dois mandatos. Também foi secretário da Casa Civil (1988 e 2011), do Interior (2002) e do Meio Ambiente (2013 e 2014). Em 2019, ficou como segundo suplente na chapa do atual ministro. Seu filho, Irajá Lacerda, é o secretário-executivo do Ministério da Agricultura.

Soares é servidor de carreira da Embrapa e é quem toca o dia a dia do Ministério da Agricultura atualmente. Esse trabalho estreitou os laços de confiança com o ministro, de quem é próximo. O nome dele ganhou força nos bastidores da pasta porque seria uma “solução caseira”, sem filiação partidária, que não traria ruídos políticos.