O gesto de Lula e o ‘coração amolecido’ de Alcolumbre com a indicação de Messias
Petista chamou presidente do Senado para uma conversa, mas encontro entre os dois chefes de poder ainda não aconteceu, embora clima tenha melhorado, segundo líder do governo
compartilheSIGA
Depois de terminar o ano de 2025 contando com o desprezo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse que teve notícias de que a relação está pacificada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo ele, Alcolumbre já “amoleceu o coração” em relação à escolha por Lula do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o STF. Agora, diz o senador, o petista espera que Alcolumbre marque uma conversa para receber a indicação em mãos.
O presidente do Senado aguardava um gesto de Lula para encaminhar a sabatina de Messias, segundo um aliado disse ao PlatôBR. O sinal foi dado pelo petista ao chamar para a conversa.
Havia a expectativa do chefe do Executivo de que o encontro entre os dois ocorresse na tarde desta quarta-feira, 4. No entanto, o presidente do Senado cancelou o encontro para participar dos festejos do aniversário de Macapá, capital do Amapá. Pela manhã, Alcolumbre esteve ao lado de Lula e dos demais chefes de poder, na cerimônia de assinatura do Pacto Brasil contra o Feminicídio, no Palácio do Planalto.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Na volta do recesso parlamentar, Messias reativou sua campanha pela aprovação dos senadores e nesta semana, durante a abertura do ano do Judiciário, recebeu apoio do presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Beto Simonetti, em um discurso feito ao lado de Alcolumbre.