O gesto de Lula e o ‘coração amolecido’ de Alcolumbre com a indicação de Messias

Depois de terminar o ano de 2025 contando com o desprezo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse que teve notícias de que a relação está pacificada.

Segundo ele, Alcolumbre já “amoleceu o coração” em relação à escolha por Lula do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o STF. Agora, diz o senador, o petista espera que Alcolumbre marque uma conversa para receber a indicação em mãos.

O presidente do Senado aguardava um gesto de Lula para encaminhar a sabatina de Messias, segundo um aliado disse ao PlatôBR. O sinal foi dado pelo petista ao chamar para a conversa.

Havia a expectativa do chefe do Executivo de que o encontro entre os dois ocorresse na tarde desta quarta-feira, 4. No entanto, o presidente do Senado cancelou o encontro para participar dos festejos do aniversário de Macapá, capital do Amapá. Pela manhã, Alcolumbre esteve ao lado de Lula e dos demais chefes de poder, na cerimônia de assinatura do Pacto Brasil contra o Feminicídio, no Palácio do Planalto.

Na volta do recesso parlamentar, Messias reativou sua campanha pela aprovação dos senadores e nesta semana, durante a abertura do ano do Judiciário, recebeu apoio do presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Beto Simonetti, em um discurso feito ao lado de Alcolumbre.