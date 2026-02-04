Diretor de ministério pede à embaixada do Brasil ingressos grátis para jogo em Lisboa

Diretor do Departamento de Saneamento Rural e de Pequenos Municípios do Ministério das Cidades, o engenheiro Flávio Marcos Gomes Júnior pediu que a embaixada ou o consulado do Brasil em Lisboa conseguissem para ele e sua família quatro ingressos para o clássico europeu entre Benfica e Real Madrid, pela Champions League, no próximo dia 17. Nessa data, o funcionário público estará de férias na capital portuguesa com a mulher e dois filhos.

A coluna teve acesso ao e-mail que o diretor enviou aos diplomatas, destinado à embaixada e ao consulado. “Gostaria de verificar com vocês a orientação para conseguirmos comprar quatro ingressos para o jogo ou até mesmo que esse consulado possa conseguir 4 ingressos de cortesia para nós”, escreveu.

Ao final do e-mail, Gomes Júnior, que é mineiro, fez uma brincadeira e disse que levaria para a embaixada e o consulado, como “lembrança”, o famoso doce de leite de Viçosa (MG).

Questionado sobre o pedido, o diretor do Ministério das Cidades admitiu o erro. “Foi uma ingenuidade minha. Eu nunca fiz isso na minha vida. Nem para jogo em Brasília, eu nunca fiz isso”, afirmou em conversa por telefone com a coluna.

Flávio Marcos Gomes Júnior disse que procurou o consulado quando tentou comprar os ingressos para o jogo, que coincidiu com a viagem da família a Portugal. O ingresso mais caro no site do Benfica custa 120 euros (R$ 743). Por se tratar de um jogo dos playoffs da Champions League, a demanda pelas entradas é, naturalmente, maior entre os torcedores.

Em nota enviada por e-mail, o funcionário do Ministério afirmou que a viagem foi custeada com recursos próprios:

“O pedido foi estritamente pessoal, sem vínculo com minha função institucional ou uso de recursos públicos, e sem intenção de obter qualquer vantagem indevida.”

E o que o consulado respondeu, afinal?

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os diplomatas mandaram a Gomes Júnior um link para a compra dos ingressos no site do Benfica. “Mas não deu certo, porque só vendem para sócio-torcedor”, disse o diretor.