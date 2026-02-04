Assine
overlay
Início PlatôBr

Vitória de Marina na Rede não garantiria sua continuidade no partido

Marina Silva enfrenta guerra com grupo de Heloísa Helena na Rede e é cortejada por legendas de esquerda

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
04/02/2026 04:02

compartilhe

SIGA
x
Vitória de Marina na Rede não garantiria sua continuidade no partido
Vitória de Marina na Rede não garantiria sua continuidade no partido crédito: Platobr Politica

A vitória do grupo de Marina Silva contra o de Heloisa Helena na Justiça do Rio de Janeiro, na sexta-feira, 30, não garante a permanência da ministra na Rede Sustentabilidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O grupo de Marina havia sido derrotado na eleição interna da Rede no ano passado, mas a decisão judicial anulou a votação na cidade do Rio de Janeiro e estendeu o mesmo entendimento congresso do partido no estado e em âmbito nacional.

Segundo aliados de Marina Silva, há ainda um embate com o grupo de Heloisa Helena em mais de 50 ações na Justiça. Ou seja: a decisão do Rio, da qual cabe recurso, também pode ser revertida com as demais ações judiciais.

Ainda que vença definitivamente na Justiça e leve o comando do partido, há uma urgência em resolver o futuro político de Marina. Por isso, seus aliados avaliam que ela pode acabar se decidindo por um dos partidos de esquerda que a chamaram para disputar o Senado nas eleições deste ano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma volta de Marina ao PT é vista como o caminho mais provável no momento.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay