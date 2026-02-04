Vitória de Marina na Rede não garantiria sua continuidade no partido
Marina Silva enfrenta guerra com grupo de Heloísa Helena na Rede e é cortejada por legendas de esquerda
A vitória do grupo de Marina Silva contra o de Heloisa Helena na Justiça do Rio de Janeiro, na sexta-feira, 30, não garante a permanência da ministra na Rede Sustentabilidade.
O grupo de Marina havia sido derrotado na eleição interna da Rede no ano passado, mas a decisão judicial anulou a votação na cidade do Rio de Janeiro e estendeu o mesmo entendimento congresso do partido no estado e em âmbito nacional.
Segundo aliados de Marina Silva, há ainda um embate com o grupo de Heloisa Helena em mais de 50 ações na Justiça. Ou seja: a decisão do Rio, da qual cabe recurso, também pode ser revertida com as demais ações judiciais.
Ainda que vença definitivamente na Justiça e leve o comando do partido, há uma urgência em resolver o futuro político de Marina. Por isso, seus aliados avaliam que ela pode acabar se decidindo por um dos partidos de esquerda que a chamaram para disputar o Senado nas eleições deste ano.
Uma volta de Marina ao PT é vista como o caminho mais provável no momento.