Dois nomes despontam como candidatos à vaga de ministro da Agricultura

Dois nomes são cotados para substituir o ministro Carlos Fávaro (Agricultura), que deve deixar o cargo até abril para tentar um novo mandato como senador pelo Mato Grosso. Um dos cotados é o secretário de Comércio e Relações Internacionais da pasta, Luis Rua. O outro ministeriável é o assessor especial do ministro e presidente do conselho de administração da Embrapa, Carlos Augustin (na foto em destaque, com Fávaro e Lula).

Rua tem o apoio do agronegócio. Antes de assumir o cargo, ele foi diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Além disso, atuou como gerente de Relações Corporativas para a América Latina da BRF, baseado na Argentina, foi vice-presidente do Departamento de Comércio Internacional da Cambras (Câmara de Comércio, Indústria e Serviços Brasil-Argentina) e teve passagens pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal.

Augustin tem o apoio do PT – ele é filiado ao partido no Mato Grosso – e é empresário do setor de sementes. Durante a campanha presidencial de 2022, atuou ao lado de Fávaro para tentar aproximar produtores rurais do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva.